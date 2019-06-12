رفض داخل الليبية للاستثمارات الخارجية لقرار تعيين احنيش مديرا للشركة

خاص- بوابة أفريقيا الإخبارية

كشفت مصادر خاصة لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، عن رفض 25 من المدراء العاملين في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لقرار تعين سالم احنيش، مديرا عاما للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية وفقا للقرار الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مؤخراً لتعيينه على رأس الشركة.

وأوضحت المصادر، أن رفض المدراء يأتي على خلفية عدد من التجاوزات المالية في السابق حسب تقرير بعض المدراء العامين وكذلك بعض العاملين بالشركة، حيثُ ذكر أنه حنيش ترأس في السابق شركتين الأولي في اليونان وأفلست تحت إدارته وقفلت، والثانية في مالطا مما اضطر مجلس الادارة إلى إيقافه وفصله من منصبه.

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