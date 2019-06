المتوسط:

أجرى وزير الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين من المجتمع الدولي بمقر الاتحاد الأوروبي بتونس، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تقوم بها حكومة الوفاق مع المجتمع الدولي.

كما أجرى باشاغا، اجتماعًا مع وفد أوروبي ضم عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا كان من ضمنه كل من: سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، سفير مملكة إسبانيا، سفير مملكة هولندا، سفير جمهورية فرنسا، نائب سفير المملكة المتحدة، سفير جمهورية إيطاليا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع المهاجرين والنازحين، بالإضافة إلى إنهاء هذه الأحداث، والخروج من المرحلة الحرجة لليبيا.

وبخصوص عملية الحوار مع أعيان المنطقة الشرقية، جدَّد وزير الداخلية تعبيره عن موقف حكومة الوفاق الوطني بخصوص الترحيب بأي عملية حوار مباشرة مع ممثلي المنطقة الشرقية.

The post خلال لقائه بـ وفد أوروبي.. «باشاغا»: نُرحب بالحوار مع ممثلي المنطقة الشرقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية