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الثني يتابع سير عمل عدد من الوزارات بالحكومة المؤقتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الأحيرش ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية عبد السلام الحسوني، بحضور كل من وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ووزير العدل محمود الفيتوري ووزير الصحة سعد عقوب ووزير التعليم فوزي بومريز ووكيل عام وزارة الدفاع يونس فرحات.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، مناقشة سير عمل كافة الوزارات والمشاكل والعراقيل التي تواجه سير عملها وكيفية توفيرها من قبل مجلس الوزراء لضمان سير عمل كافة القطاعات بالشكل المطلوب.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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