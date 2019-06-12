باشاغا يلتقي مع وفد ألماني رفيع المستوى

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، وفدا ألمانيا رفيع المستوى كان على رأسه أعضاء بلجنة الداخلية بالبرلمان الألماني بالإضافة إلى سفير دولة ألمانيا لدى ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع الذي أجري بتونس مناقشة الأوضاع في ليبيا وخصوصا في العاصمة طرابلس، وفي هذا الإطار تمت مناقشة الأوضاع الإنسانية التي تسبب بها الاشتباكات خاصة فيما يتعلق بأوضاع النازحين والمهاجرين.

وجدد الوفد التأكيد على موقف بلاده بخصوص دعم شرعية حكومة الوفاق التي نص عليها القرار رقم 2259 الصادر عن الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بالتعاون الأمني تعهد الوفد بتدريب عدد1500 شرطي تابع لوزارة الداخلية.

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