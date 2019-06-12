لافتة إلى أن سعرها مرتفع وذات مواصفات خاصة .. الخطوط الليبية تحذر من سرقة سترة النجاة الخاصة بالسباحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناشدت الخطوط الجوية الليبية الجهات الأمنية بالمطارات الليبية التيقن لوجود سترة النجاة الخاصة بالسباحة في حقائب المسافرين أثناء مرورها بجهاز التفتيش واتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتورط بذلك .

الشركة أوضحت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه مع اقتراب موسم الصيف تقترب معه إحدى المشاكل التي يعاني منها قطاع الطيران أحياناً بليبيا، و هي مشاكل سرقة (life jacket) أو سترة النجاة بالطائرة الخاصة بالسباحة.

ونوهت الشركة كافة المسافرين أن سترة النجاة الموجودة بالطائرة ذات مواصفات خاصة وهي ذات أهمية لانقاد حياة شخصًا ما في احدي حالات الطوارئ لا قدر الله .

الشركة أشارت إلى أن شركات الطيران بليبيا حاليًا تواجه مشكلة كبيرة في وصول مثل هذه المواد نظرا لأنها تتطلب شحن خاص وطرق خاصة لوصولها إلى الشركة الطالبة للشحنة، بالإضافة إلى السعر المبالغ به نظرا لأنها خاصة بركاب الطائرات .

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