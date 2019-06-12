المركز الإعلامي لعمليات الكرامة ينفي استخدام الألغام حول مطار طرابلس

طرابلس 12 يونيو 2019 (وال)- نفى المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة طرابلس، الاتهامات التي ادعاها تنظيم الاخوان المسلمين وعصاباتهم بأن القوات المسلحة العربية الليبية المسلحة تستخدم الألغام وزراعتها حول مطار طرابلس العالمي.

وأكد المركز الإعلامي للغرفة في بيان له اليوم الأربعاء أنه نظرا لحجم الخسائر التي تكبدتها المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية، ولما وصلوا إليه من إنهاك وإعياء، يحاولون الادعاء على القوات المسلحة زورا وبهتانا.

وأوضح المركز، أنه كما سبق وأعلنا أن قواتنا المسلحة تحترم المواثيق والأعراف الدولية وملتزمة بالقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان، وأننا لم نقم باستخدام الألغام بكل أنوعها في أي مواجهة سابقة أو حالية مع العصابات الإرهابية الإجرامية.

وأشار المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة طرابلس إلى أن الادعاء يأتي بسبب الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها العصابات في الهجوم يوم أمس الثلاثاء.

يشار إلى أن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسي أكد أن القوات المسلحة تصدت لهذا الهجوم، وتم تدمير قدرات قواتهم وإلحاق خسائر في الأرواح على المشارف البعيدة للمطار، وملاحقة فلولهم المنسحبة وتدميرها بالمدفعة والطيران. (وال-طرابلس) ع ط/أ د

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