ضبط تشكيل عصابي يمتهن السرقة والسطو في مناطق غرب بنغازي

بنغازي 12 يونيو 2019 (وال) – تمكن أفراد قسم البحث الجنائي بنغازي من ضبط ثلاث أشخاص لقيامهم بعمليات سرقة وسطو في مناطق متفرقة غرب بنغازي .

وقال مسؤول مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، نقيب أحمد ضوء المسماري، إنه تم تكليف عناصر التحريات في مناطق قنفودة وبوصنيب وطريق الهواري، وذلك بعد ورود عدة بلاغات بكثرة عمليات السطو والسرقة في تلك المناطق.

وأكد المسماري أن عناصر التحريات تمكنوا في السادس والعشرين من مايو الماضي خلال إعداد كمين من القبض على الشخص القائم على هذه الوقائع وبمشاركة أشخاص آخرين يشتبه بهم في عدة سرقات .

ولفت إلى أنه بعد ضبط الجاني وبالاستدلال معه اعترف بسرقة عدة منازل، وتم التعرف على أصحاب المنازل واستدعائهم .

وذكر مسؤول مكتب الإعلام أن الجاني اعترف أن لديه شركاء في أعمال السرقة والسطو، ولازال البحث جاري عن باقي الجناة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراء وإحالة كافة الجناة للنيابة العامة.

ويسعي قسم البحث الجنائي للحد من الجريمة والقبض على الخارجين عن القانون وبالتحري وجمع المعلومات لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة السرقة والسطو . (وال – بنغازي) ع ع

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