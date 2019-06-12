الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تحتفي باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

طرابلس 12 يونيو 2019 (وال) – تحتفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الأربعاء 12 يونيو باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنظمات الدولية والأممية والإقليمية والوطنية لتسليط الضوء على هذه الظاهرة وتبني الإستراتيجيات التي تعمل على القضاء عليها صونا لأطفالنا من الانتهاكات والإستغلال.

وأضافت :”إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، إذ نحتفى بهذا اليوم نجدد التزامنا بحقوق الإنسان كافة ومن بينها حقوق الأطفال ونشير بوجه خاص إلى معاناة الأطفال في مناطق النزاعات والاضطرابات في ليبيا”.

وأشارت إلى أن العالم يحتفل باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، حيث قررت منظمة العمل الدولية الاحتفال به كيوم عالمي منذ سنة 2002 وذلك لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها عبر تبني إستراتيجيات وسياسات مختلفة كهدف إستراتيجي من أهداف المنظمة.

وأضافت اللجنة أن منظمة العمل الدولية وضعت منذ تأسيسها في عام 1919م القضاء على عمل الأطفال كأحد أبرز أهدافها وعملت في سبيل تحقيق هذا الهدف على عدة مستويات، ومن أهم مجهوداتها في هذا الصدد تحديد الحد الأدنى لسن العمل أو الاستخدام وربطه بالدراسة، حيث نصت مواثيق المنظمة على ألا يكون الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام أدنى من الحد الأدنى لسن الانتهاء من التعليم الإلزامي، كما وضعت الاستراتيجيات التي تحدد أولويات العمل للقضاء على عمالة الأطفال فضلا عن عدد من الاتفاقيات ذات الصلة.

وأكدت اللجنة إلى أن التقارير تشير إلى انتشار عمالة الأطفال في مختلف أنحاء العالم وبخاصة الفتيات سواء كان ذلك العمل عملا منزليا بأجر أو بدون أجر، أو غير ذلك من الأعمال، وفي كثير من الأحيان يتعرض الأطفال للاستغلال بسبب صغر سنهم واستضعافهم وبعدهم عن ذويهم، وبشكل عام ترتبط عمالة الأطفال بنوع ومستوى التعليم السائد، ومستوى دخل الفرد والفقر والنزاعات المسلحة والحروب الأهلية.

وأشارت اللجنة أن الاحتفال هذا العام جاء تحت شعار:”يجب ألا ينشغل الأطفال بالعمل في الحقول، ولكن بتحقيق أحلامهم وذلك للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الذين ينخرطون فى العمل في الحقول.

وأكدت أن الإحصاءات تشير إلى أن 218 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 17 سنة يعملون في أنحاء العالم، في جميع القطاعات تقريبًا، إلا أن 7 من كل 10 أطفال عاملين يوجدون في قطاع الزراعة وأن 73 مليون طفل ، أي أكثر من نصفهم، يعملون في أعمال خطرة.(وال – طرابلس) ف ع/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال