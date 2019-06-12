الجلاء للحوادث ينشر إحصائية حالات شهر يونيو الحالي

أخبار ليبيا 24

نشر مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي إحصائية جديدة للحالات التي استقبالها واجري الفحوصات والتصوير والعمليات عليها خلال شهر يونيو الحالي.

وأوضح المستشفى أن الحالات تمثلت في الحوادث المرورية “52” حالة وحالات المشاجرة 29 حالة بينما استقبل المستشفي “326” حالة إسعاف ودخل للمستشفي عدد “64” حالة خرج منها “59”حالة .

وأشار مستشفى الجلاء إلى أنه بلغ إجمالي حالات التحويل من خارج بنغازي “13”حالة والتحويل للمستشفي من داخل بنغازي حالة واحدة بينما تردد على عيادات المتابعة 245 مريض، إضافة إلى أن إجمالي المرضي الذين أجريت لهم عمليات الغرز وقطب الجروح “32” حالة، وأجري معمل التحاليل بالمستشفي “490”، والجبس “49” حالة تحليل للمرضي وبلغ عدد من تلقوا العلاج الطبيعي بالمستشفي “12” مريض .

ولفت إلى أن عدد الحالات التي أجرى لها المستشفي التصوير x_ray 503 حالة بينما أجري التصوير المقطعي CT.ccan لعدد “23” مريض وبلغ عدد الحالات التي أجري لها التصوير بالموجات الصوتية USS بـــ “66” حالة واجري المستشفي “23” عملية جراحية، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 3 .

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