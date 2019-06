«الأمانة العامة»: تجهيز قوارب لإنقاذ العالقين في مدينة غات

المتوسط:

أفادت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، بـ تجهيز قوارب لإنقاذ العالقين في مدينة غات جراء الفيضانات التي تجتاح المدينة منذ حوالي أسبوعين.

وأشارت أمانة الهلال الأحمر، إلى أنه «منذ وصولهم قام فريق الإنقاذ البحري التابع للهلال الأحمر أجدابيا بكامل تجهيزاته، بإنقاذ العالقين ومساعدة الجميع في إخراج ممتلكاتهم الثمينة».

وأوضحت أنها خصصت قوارب لمساعدة العناصر الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء لمتابعة الأضرار التي تعرضت لها الشبكة في المدينة، وأخرى لمساعدة الإمداد الطبي لاستخراج الأدوية من مخازنه.

