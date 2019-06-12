“الكهرباء” تحذر من العجز وتناشد المواطنين

ناشدت الشركة العامة للكهرباء المواطنين التقليل من استخدام أجهزة التكييف والاكتفاء باستخدام جهاز تكييف واحد للمحافظة على استقرارية وسلامة الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إن العجز وصل اليوم إلى أكثر من 1700 ميغاوات، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك المفرط في الطاقة الكهربائية من خلال استخدام أجهزة التكييف التي تعتبر من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء ما يقارب 60% من الاستهلاك.

وأعربت الشركة العامة للكهرباء عن أملها في أن يتفهم المواطنون حقيقة الوضع الذي تمر به الشبكة الكهربائية والمساهمة في التقليل من استخدام أجهزة التكييف.

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