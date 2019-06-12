سيدة تعرض “مبلغا ضخما” لمن يجد كلبها

عرضت إحدى السيدات مبلغا ماليا ضخما لمن يجد كلبها الصغير الذي فقدته في إحدى مناطق العاصمة الأردنية عمّان.

ونشرت السيدة التي يبدو أنها من جنسية أجنبية، إعلانا في وسائل التواصل الاجتماعي تقول فيه إنها فقدت كلبها، وإنها ستقدم مكافأة قدرها 20 ألف دينار أردني، أي 28.3 ألف دولار لمن يتمكن من العثور عليه وإعادته لها.

وتداول روّاد وسائل التواصل الاجتماعي “الإعلان المغري” على نحو واسع، متسائلين عن السر وراء دفع هذا المبلغ الكبير مقابل إعادة الكلب الصغير الضائع، في حين نشرت ردود بأن بعض الأشخاص يتعلقون بشدة بالحيوان الأليفة وعندما تموت أو تضيع يتأثرون كثيرا.

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