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سيدة تعرض “مبلغا ضخما” لمن يجد كلبها

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عرضت إحدى السيدات مبلغا ماليا ضخما لمن يجد كلبها الصغير الذي فقدته في إحدى مناطق العاصمة الأردنية عمّان.

ونشرت السيدة التي يبدو أنها من جنسية أجنبية، إعلانا في وسائل التواصل الاجتماعي تقول فيه إنها فقدت كلبها، وإنها ستقدم مكافأة قدرها 20 ألف دينار أردني، أي 28.3 ألف دولار لمن يتمكن من العثور عليه وإعادته لها.

وتداول روّاد وسائل التواصل الاجتماعي “الإعلان المغري” على نحو واسع، متسائلين عن السر وراء دفع هذا المبلغ الكبير مقابل إعادة الكلب الصغير الضائع، في حين نشرت ردود بأن بعض الأشخاص يتعلقون بشدة بالحيوان الأليفة وعندما تموت أو تضيع يتأثرون كثيرا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • خذى مكانه اى كلب وخلاص ارشح لك الكلب السراج ولا الكلب الشركسى باشاغا ولا الكلب المعتوه معيتيق ولا الكلب سيالة يسل لعابه كثير وﻻ الكلب صوان حيوان ابن كلب

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