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باشاغا: حفتر “غير مستعد للحوار”

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأربعاء، اجتماعا مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا بمقر الاتحاد الأوروبي في تونس.

وقالت “داخلية الوفاق” بصفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إن الاجتماع ضم سفير الاتحاد الأوروبي، والسفير الألماني، والسفير الإسباني، والسفير الهولندي، والسفير الفرنسي، ونائب سفير المملكة المتحدة، والسفير الإيطالي.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش مستجدات الاشتباكات المسلحة في تخوم طرابلس، وما خلفته من أوضاع إنسانية صعبة، وأوضاع المهاجرين والنازحين.

وتناول المجتمعون كذلك الحلول الممكنة للتوصل إلى إنهاء الاشتباكات والخروج من المرحلة الحرجة في ليبيا.

بدوره، رحّب باشاغا بأي عملية حوار مباشرة مع ممثلي المنطقة الشرقية، لكنه رفض الحوار مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، متهمه بأنه “غير مستعد للحوار”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • غبى كعادة اى خروف مصراطى فهو يعرف جيدا ان زمن التفاوض انتهى وعقب تحرير طرابلس ستجرى انتخابات حرة يختار فيها الشعب الليبى من يحكمه اما انتم ايها المجرومون فمطلوبون للقضاء العسكرى فى محاكمة عادلة على جرائمكم المروعة انتى الدرس ياغبى

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  • المشير خليفة حفتر لا يتحاور مع مجرمين ولا امعات مرفوضة شعبيا هو يتحاور مع الكبار مكالمة مع ترامب مقابلة مع الرئيس المصرى رئيس الاتحاد الافريقى مقابلة مع بوتن اما انتم فتلهثون لمقابلة الصغار لانهم امعات لاوزن لها ولا شرعية لها ولا سيطرة لها على غالبية الاراضى الليبية فهل يوجد وزير داخلية لاى دولة لا يستطيع ان يتحرك فى ثلاثة ارباعها النسبة التى حددها سلامة لسيطرة الجيش الوطنى امام مجلس الامن وهى اقل من الحقيقة

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  • لو عندك ذرة رجولة انزل للمنطقة الشرقية او الجنوبية للتحاور معه وانت ترى الاستقبال المناسب الالاف النعال ستنزل على راسك ايها المجرم ولقد رايت كيف رفض اهالى غات استقبالك لا ستغلال ظروفهم الصعبة فانت كالكلب الاجرب الكل يفر منك

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