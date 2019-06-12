باشاغا: حفتر “غير مستعد للحوار”

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأربعاء، اجتماعا مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا بمقر الاتحاد الأوروبي في تونس.

وقالت “داخلية الوفاق” بصفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إن الاجتماع ضم سفير الاتحاد الأوروبي، والسفير الألماني، والسفير الإسباني، والسفير الهولندي، والسفير الفرنسي، ونائب سفير المملكة المتحدة، والسفير الإيطالي.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش مستجدات الاشتباكات المسلحة في تخوم طرابلس، وما خلفته من أوضاع إنسانية صعبة، وأوضاع المهاجرين والنازحين.

وتناول المجتمعون كذلك الحلول الممكنة للتوصل إلى إنهاء الاشتباكات والخروج من المرحلة الحرجة في ليبيا.

بدوره، رحّب باشاغا بأي عملية حوار مباشرة مع ممثلي المنطقة الشرقية، لكنه رفض الحوار مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، متهمه بأنه “غير مستعد للحوار”.

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