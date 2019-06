المتوسط:

استبعد النائب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، عودة المسار السياسي في الوقت الراهن.

وأكمل الميهوب، في تصريحات صحفية، أن “أي محاولات في الوقت الراهن بشأن العملية السياسية “لا فائدة منها سوى محاولة وقف معركة طرابلس”.

وأضاف الميهوب، أن ” العملية ستكون بمثابة إعطاء الفرصة للكتائب والمليشيات والجماعات الإرهابية بتجميع قواها من جديد”.

