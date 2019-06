لجنة الطوارئ تبحث كيفية وضع التدابير اللازمة لاحتواء أزمة انقطاع التيار الكهربائي

المتوسط:

ناقشت لجنة الطوارئ اليوم الأربعاء مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء على ساسي لوضع التدابير التي تتخذها شركة الكهرباء لاحتواء الأزمة الراهنة، والمتضمنة العمل على زيادة إنتاج الطاقة من خلال التسريع في دخول الوحدة الرابعة، والثالثة لمحطة أوباري، بالإضافة إلى العمل على الربط مع دول الجوار، وإيجاد بدائل عاجلة.

كما شهد الاجتماع التأكيد على الحد من الاستهلاك من خلال تخفيض استخدام كبار المستهلكين، والعدالة في طرح الأحمال، بتعاون جميع المناطق على تخفيف العبء على مدينة طرابلس، وتوجيه النداء للمواطنين بترشيد الاستهلاك.

وأضاف ساسي على ضرورة إتمام عمليات الصيانة الطارئة، التي تسببت فيها الاشتباكات، بالإضافة إلى تعذر أعمال الصيانة والعمرات والأضرار الجسيمة، التي تعرضت لها محطات توليد الطاقة، وضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المالية، بالإضافة إلى تفعيل المشروعات المستعجلة كمحطة غرب وشرق طرابلس ومحطة مصراتة.

