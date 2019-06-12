تأخر زيادات المعلمين تُسخّن جبهات الاعتصامات

نظم معلمون من المنطقة الشرقية وقفة احتجاجية أمام مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء، الأربعاء، للمطالبة بتنفيذ القرار 4 لسنة 2018 الخاص برفع مرتبات المعلمين.

وطالب المحتجون من نقابة المعلمين بوقف امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية والعودة إلى الاعتصامات والعصيان المدني بعد انتهاء المدة المحددة وهي أسبوع من تاريخ اليوم.

ورفع المحتجون السقف مطالبين بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري لعدم شروع المصرف في تنفيذ الإجراء الصادر عن الجهتين التشريعية والتنفيذية، وطالبوا النقابة كذلك برفع قضية أمام القضاء.

وكانت النقابة العامة للمعلمين هددت في مارس الماضي بتصعيد الموقف في حالة عدم صرف علاوة المعلمين في المناطق الغربية والجنوبية، ومنحت بذلك الوقت حكومة الوفاق أسبوعين لتنفيذ القرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية