مصلحة الأحوال في درنة تعمل رغم الظروف الصعبة

يعاني قسم مصلحة الأحوال الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في درنة من شغور مقره الأصلي من قبل الغرفة الأمنية رغم جاهزيته.

وأشار المشرف الفني لمنظومة الجواز المقروء منصف المنصوري في حديث لـ”218″، إلى أن المصلحة الآن تعمل في “قسم البطاقات الشخصية” الكائن بمنطقة جبيلة بالقرب من مستشفى الهريش وسط البلاد، وأن مقرهم الرئيسي ما يزال شاغرا من قبل جهة أمنية وهو مجهز بشكل كامل.

ويعمل قسم مصلحة الأحوال داخل قسم مقر البطاقات الشخصية على تجديد جوازات السفر القديمة ومنح تأشيرات الخروج والعودة للأجنبيات المتزوجات من مواطنين ليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية