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مصلحة الأحوال في درنة تعمل رغم الظروف الصعبة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعاني قسم مصلحة الأحوال الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في درنة من شغور مقره الأصلي من قبل الغرفة الأمنية رغم جاهزيته.

وأشار المشرف الفني لمنظومة الجواز المقروء منصف المنصوري في حديث لـ”218″، إلى أن المصلحة الآن تعمل في “قسم البطاقات الشخصية” الكائن بمنطقة جبيلة بالقرب من مستشفى الهريش وسط البلاد، وأن مقرهم الرئيسي ما يزال شاغرا من قبل جهة أمنية وهو مجهز بشكل كامل.

ويعمل قسم مصلحة الأحوال داخل قسم مقر البطاقات الشخصية على تجديد جوازات السفر القديمة ومنح تأشيرات الخروج والعودة للأجنبيات المتزوجات من مواطنين ليبيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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