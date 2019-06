المتوسط:

بدأ الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يشارك وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر في العاصمة التونسية، اليوم الأربعاء.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنه من المنتظر أن يشهد اجتماع تونس بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وأكد حافظ، أن الاجتماع سوف يستعرض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق.

The post بدء الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا في تونس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية