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عاجل/ طرابلس سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع عسكرية بمنطقة صلاح الدين، وفي محيط كلية الشرطة في الهضبة الخضراء، بالعاصمة طرابلس.

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عاجل/ طرابلس سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع عسكرية بمنطقة صلاح الدين، وفي محيط كلية الشرطة في الهضبة الخضراء، بالعاصمة طرابلس.

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اتمنى ان تتقدم القوات المسلحة الى الهضبة ومنها الى ابوسليم الحى الشعبى المؤيد للجيش الوطنى لتتقابل قوات محور صلاح الدين من امام معهد ابوسليم الى حى الاكواخ حيث تتقابل مع القوات القاددمة من محور المطار عند حى الاكواخ وتتقدم قوات اخرى من امام مساكن ابوسليم فى اتجاه مسجد وسوق ابوسليم ومنه الى غابة النصر مقر المجرم غنيوه ثم تتقدم لتقابل القوات القادمة من محور المطار باتجاه باب العزيزية ثم شارع الزاوية حيث البريد المركزى وتتقدم قوات اخرى للامام باتجاه شارع الصريم وتصل لشارع عمر المختار ثم ساحة الشهداء

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