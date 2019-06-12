وزير داخلية «الوفاق» يجتمع مع سفراء 5 دول أوروبية في تونس

اجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع سفراء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وألمانيا بمقر الاتحاد الأوروبي في تونس.

وناقش باشاغا مع سفراء هذه الدول مستجدات المعارك حول مدينة طرابلس وما خلفته من «أوضاع إنسانية صعبة، وفي هذا الإطار استفاض النقاش حول أوضاع المهاجرين والنازحين»، وفقًا للصفحة الرسمية للوزارة.

كما جرت مناقشة «الحلول الممكنة من أجل إنهاء هذا الاعتداء والخروج من المرحلة الحرجة لليبيا التي تسبب بها حفتر، بعد أن كانت عملية الاستقرار في تطور مستمر».

وبخصوص عملية الحوار مع أعيان المنطقة الشرقية «جدد وزير الداخلية تعبيره عن موقف حكومة الوفاق الوطني بخصوص الترحيب بأي عملية حوار مباشر مع ممثلي المنطقة الشرقية، ورفض الحوار مع حفتر بعد أن تبين أنه غير مستعد للحوار، وأنه لا يكترث إلا بمصالحه الشخصية».

سفراء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وألمانيا12 خلال اجتماعهم بوزير الداخلية فتحي باشاغا يونيو 2019 (وزارة الداخلية).

الوزيرالمفوض فتحي باشاغا خلال اجتماعه مع سفراء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وألمانيا12 يونيو 2019 (وزارة الداخلية).

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