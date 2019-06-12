اليسير: هؤلاء يمثلون طموحات الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية في ليبيا

وصف عضو المؤتمر الوطني السابق عبدالمنعم اليسير، النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق بأنه يمثل “طموحات الإخوان المسلمين والإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية المتطرفة وضالعين في دعم العناصر الإرهابية وداعش بالمال والغطاء السياسي”.

وقال اليسير في تصريحات صحافية، “إنه وأكثر من 100 عضو من أعضاء المؤتمر هربوا من طرابلس في عام 2014 خوفاً من تهديدات وبطش المليشيات وجماعة الإخوان”، معتبرا أنهم المسؤولون بشكل مباشر عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتهريب البشر وانتهاك قرارات مجلس الأمن في ليبيا.

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