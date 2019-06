“بلدي غات” تعلن تدشين مخيم لاستقبال النازحين

المتوسط:

أعلن المجلس البلدي غات، بدء تدشين مخيم وتوفير التجهيزات اللوجستية للمخيم للنازحين من المدينة تحت إشراف فرق الهيئة الليبية للإغاثة.

وأكمل المجلس في بيان له اليوم الأربعاء ، أنه تم الاتفاق مع الهيئة الليبية للإغاثة ولجنة الطوارئ لإقامة مخيم للعائلات النازحة من الموقع المعروف بـ”الشركة الصينية” في حي «دجان» في غات “.

وشهدت مدينة غات خلال الأيام الماضية فيضانات وسيول نتج عنها نزوح الآلاف من سكان المدينة ووفاة عدد منهم .

