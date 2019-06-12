“الكهرباء”: طرح أحمال لساعات طويلة

الشركة العامة للكهرباء: طرح أحمال لساعات طويلة لتجنب حدوث الإظلام التام
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
اليسير: هؤلاء يمثلون طموحات الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية في ليبيا
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
“بلدي غات” تعلن تدشين مخيم لاستقبال النازحين
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
وزير داخلية «الوفاق» يجتمع مع سفراء 5 دول أوروبية في تونس
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
عاجل/ طرابلس سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع عسكرية بمنطقة صلاح الدين، وفي محيط كلية الشرطة في الهضبة الخضراء، بالعاصمة طرابلس.
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك