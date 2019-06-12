هيئة الإغاثة تدشن مخيما للنازحين من «الشركة الصينية» في غات

نشر المجلس البلدي غات، صورا لفرق من عناصر الهيئة الليبية للإغاثة تباشر في تركيب الخيم وتوفير التجهيزات اللوجستية للمخيم للنازحين من مدينة غات المنكوبة.

وأوضح المجلس في بيان اليوم، أنه تم الاتفاق مع الهيئة الليبية للإغاثة ولجنة الطوارئ لإقامة مخيم للعائلات النازحة من الموقع المعروف بـ«الشركة الصينية» في حي «دجان» في غات وتوفير كافة الإمكانيات لهذا المخيم في أسرع وقت.

وتسببت الفيضانات والسيول التي اجتاحت غات خلال الأيام الماضية في نزوح أكثر من ألفي شخص من منازلهم، وألحقت أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة وأدت إلى انقطاع الاتصالات والكهرباء.

هيئة الإغاثة تدشن مخيما للنازحين في غات, 12 يونيو 2019

هيئة الإغاثة تدشن مخيما للنازحين في غات, 12 يونيو 2019

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