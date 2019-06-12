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السويحلي: لا مجال للاستيلاء على الحكم بالقوة بعد 17 فبراير

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، اليوم الأربعاء، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي في طرابلس،.

وقالت السفارة الإيطالية عبر حسابها على موقع تويتر، إن اللقاء جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في ليبيا.

من جانبه قال السويحلي، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، إنه أكد خلال اللقاء أنه لا مجال لأحد بعد 17 فبراير 2011 للاستيلاء على الحكم بالقوة تحت أي ذريعة أو من أى طرف كان، ويظل إقامة الدولة المدنية الديمقراطية هدفنا الذى لن نحيد عنه.

 

يشار إلى أن السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، التقى أمس الثلاثاء، وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، وأكد أن هناك حاجة ملحة للعودة إلى ليبيا المستقرة والآمنة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ومالذي فعلتموه بفجوركم عندما نكصتم على اعقابكم وضربتهم بالانتخابات عرض الحائط. الم يكن انقلابا على الشعب ورايه وقراره؟ تكذبون حتى تصدقوا كذبكم. وتتحدثون عن دولة مدنية خوفا من عسكرة الدولة وانتم حولتم الدولة الى دولة لصوص وعصابات؟ ايها اكثر احتراما دولة عسكر ام دولة عصابات ولصوصو ومجرمين وافاقين وسفهاء؟

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  • شر البلية ما يضحك عندما يتحدث مجرم ارهابى امعة اخوانى عن الثورة ولا يمكن ان تجمع صفات الثورى مع الامعة الاخوانى فالثورى متمرد على الواقع واصلاحى اما الاخوان فدمية بتباهى مرشده بانه كالميت فى يد مغسله يقلبه كيفما شاء وانه لو رشح ميت سينجح فمثل هذا الخروف الغبى لا يتاجر باسم الثورة فهم يستغلون الديمقراطية كسلم للوصول للسلطة وعندما يصلوا اليها يلقوا السلم فى وجه من ساعدهم فى الصعود ويخلعوا قناع الاسلام والسلمية ويظهر وجههم الداعشى القبيح ويستخدموا كل الوسائل القذرة للبقاء فى السلطة حتى لو كان على اشلاء الناس وللاسف لا يزال هذا التيس يظن ان القناع لا يزال على وجه ولابد من التنبيه عليه ان ينظر فى المرآه ليرى وجهه القبيح قبل ان يتكلم ويكذب كعادة اخوانه المفلسين

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