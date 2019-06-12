السويحلي: لا مجال للاستيلاء على الحكم بالقوة بعد 17 فبراير

التقى السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، اليوم الأربعاء، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي في طرابلس،.

وقالت السفارة الإيطالية عبر حسابها على موقع تويتر، إن اللقاء جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في ليبيا.

من جانبه قال السويحلي، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، إنه أكد خلال اللقاء أنه لا مجال لأحد بعد 17 فبراير 2011 للاستيلاء على الحكم بالقوة تحت أي ذريعة أو من أى طرف كان، ويظل إقامة الدولة المدنية الديمقراطية هدفنا الذى لن نحيد عنه.

يشار إلى أن السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، التقى أمس الثلاثاء، وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، وأكد أن هناك حاجة ملحة للعودة إلى ليبيا المستقرة والآمنة.

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