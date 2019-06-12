نجاح عملية استئصال ورم دماغي في مستشفى طرابلس الجامعي‎

أعلن مستشفى طرابلس الجامعي، الاربعاء، أن فريقا طبيا بالمستشفى نجح في إزالة ورم خبيث في الفص الأمامي الأيسر للدماغ من أحد المرضى خلال الأيام الماضية .

وقال مكتب الإعلام بالمستشفى، أن العملية التي أجراها استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري “فيصل بن طالب” وتُعرف طبياً باسم “G.B.M” كُللت بالنجاح واستمرت لأكثر من ست ساعات وبقلة الإمكانيات.

وبحسب المكتب فقد أكد الأطباء أن حالة المريض تماثلت للشفاء التام بعد اليوم الرابع من تواجده في غرفة العناية الجراحية، وبعد أسبوع من إجراء العملية منح له إذن خروج وغادر المستشفى على أن يراجع في العيادات الخارجية.

وذكر المستشفى، أنه في حال توفر الإمكانيات للكوادر الطبية بإمكان الأأطباء بقسم جراحة المخ والأعصاب المساهمة في تخفيف عبء مصاريف إجراء مثل هذه العمليات التي أثقلت كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية