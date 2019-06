المتوسط:

أكد البيان الختامي الصادر من وزراء الخارجية لدول جوار ليبيا تونس ومصر والجزائر عقب انتهاء اجتماعهم المنعقد في تونس ، على رفض الحل العسكري في ليبيا .

وأضاف البيان ، أن وزراء الخارجية الثلاث أعلنوا رفضهم إغراق ليبيا بالسلاح الأجنبي، مؤكدين رفضهم لأأي تدخل خارجي في الأزمة الليبية

وطالب وزراء الخارجية الثلاث بضرورة وقف فوري للعمليات العسكرية الجارية في ليبيا، وأعرب الوزراء عن قلقهم من تدفق الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا.

The post مصر وتونس والجزائر يعلنون رفضهم للحل العسكري في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية