وزير خارجية تونس : لابد من الوقف الفوري وغير المشروط للقتال في ليبيا

دعا وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي ، إلى الوقف فوري وغير مشروط للقتال في ليبيا.

وأضاف وزير خارجية تونس، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي لدول جوار ليبيا اليوم الأربعاء ، أن ” الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا”.

وأكمل الجهيناوي ، أن تونس اتفقت مع مصر و الجزائر على العمل على حل الأزمة الليبية، مؤكدا أنه لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا ولا بد من الحوار.

وطالب وزير الخارجية التونسي المجتمع الدولي التحرك ودعم العملية السياسية في ليبيا.

