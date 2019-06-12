مصر وتونس والجزائر تجدد رفضها الكامل للتدخل الخارجي في الشأن الليبي

القاهرة، سبوتنيك. وجاء في البيان المصري الجزائري التونسي المشترك، عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث السابع حول التسوية في ليبيا، اليوم الأربعاء، في تونس “أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم من الوضع الحالي في ليبيا”. وأكد الوزراء مواصلة العمل سويا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، من أجل وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أن الدول الثلاث “أكدت أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية”، مشددين على “أهمية الحفاظ على المسار السياسي كسبيل لحل الأزمة…”، وجددوا “رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية، ودوره في مزيد من تأزيم الوضع، وأعربوا عن رفضهم لتدفق السلاح إلى ليبيا مما يشكل عامل تأجيج للصراع”.

من جانبه، قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي:

أكدنا اليوم التمسك بسيادة ووحدة الدولة الليبية والحل السياسي كمخرج وحيد للخروج من الأزمة.

وتابع الجهيناوي:

أكدنا رفضنا لأي حل عسكري أو تدخل خارجي في ليبيا، والتسوية لن تكون إلا سياسية توافقية، ليس هناك أي حل عسكري للأزمة الليبية.

وأكد الجهيناوي أن الوزراء أكدوا “قناعة الدول الثلاث بضرورة الوقف الفوري للاقتتال الجاري في ليبيا، والذي أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من المهجرين”.