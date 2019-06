وزير الخارجية المصري: يجب إنهاء الانفلات السياسي ومواجهة التدخلات الأجنبية في ليبيا

المتوسط:

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن ” دول جوار ليبيا تعمل على دعم التسوية السياسية في ليبيا ومواجهة التدخلات الخارجية”.

وأكمل وزير خارجية مصر، في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية لدول جوار ليبيا ، أنه ” تم الاتفاق على مواجهة أي تدخلات أجنبية في ليبيا”.

وأضاف شكري، أنه ” يجب مواجهة التدخلات الخارجية في ليبيا وإنهاء الانفلات السياسي”.

وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة انتهاكات قرارات مجلس الأمن ومحاولة بعض الأطراف تقديم الدعم للجماعات الإرهابية وتكريس فوضى الميلشيات وحرمان الشعب الليبي من السيطرة على مقدراته وموارده.

وأكد أهمية العمل بين سائر دول الجوار وفي إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدعم التسوية في ليبيا، ومواجهة التدخلات الخارجية المرفوضة شكلًا وموضوعًا، وإنهاء حالة الانسداد السياسي وتغليب الأهواء الشخصية والضيقة على المصالح الوطنية الليبية.

