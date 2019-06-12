(بالمستند) في محاولة لشق صف المنطقة الشرقية.. السراج يمنح رئيس ما يعرف بـ “الهيأة البرقاوية” 10 ملايين دينار

طرابلس-العنوان أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي بصرف مبلغ 10 مليون دينار ليبي إلى عبد الحميد الكزة المنتحل لصفة ما يعرف برئيس الهيأة البرقاوية.

وأوضح القرار بأن المبلغ صرف لتوفير الدعم الإعلامي والتنقلات والإقامة لمشائخ برقة على أن يخصم من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

وأوضحت مصادر صحفية بأن المبلغ المقدم إلى الكزة يأتي ضمن محاولات فائز السراج للدفاع عن الميليشيات وشق الصف بين أبناء المنطقة الشرقية.

يذكر أن عبد الحميد الكزة أحد مستشاري القيادي في تنظيم الإخوان الإرهابي “علي الصلابي”، وقد تم تنصيب الكزة رئيسا للهيأة البرقاوية من قبل الداعمين للإرهاب.

وفي وقت سابق أصدر أعيان وحكماء ومشايخ المنطقة الشرقية بيانات من مختلف المدن والمناطق تستنكر وترفض تنصيب الكزة رئيسا للهيأة البرقاوية وعقده لاجتماع في تونس كممثل عن مشايخ برقة.

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