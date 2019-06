المتوسط:

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ، اليوم الأربعاء، مع مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية و البيئة بالجمهورية التونسية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة العديد من الجوانب والقضايا ذات الطابع المشترك بين البلدين وسبل التعاون في مجال الإدارة المحلية والبلديات و اللامركزية.

كما اتفقا الطرفان على التواصل الدائم و تبادل الخبرات بين البلدين في جوانب الإدارة المحلية.

