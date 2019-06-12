إدارة مشروع النهر تنفي الأخبار المتداولة بشأن انقطاع المياه عن بنغازي

بنغازي 12 يونيو 2019 (وال) – نفي جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الأخبار المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع الإمداد المائي عن مدينة بنغازي.

وأوضح الجهاز على صفحته الرسمية بفيسبوك أن الصورة المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي هي لمحطة رقم 600+45 تعرضت من قبل أحد المواطنين للعبث، حيث قام بحفر في جدارها الخرساني لغرض تركيب وصلة غير شرعية .

وأكدت إدارة النهر أنه ولايوجد أي تسريب في المحطة والإمداد المائي مستمر بفضل الله ومنته .

وننبهت الإدارة كافة المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الإشاعات المغرضة واستقاء الخبر والمعلومة من الصفحة الرسمية على صفحات التواصل والموقع الرسمي علي شبكة المعلومات الدولية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي . (وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال