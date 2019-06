عضو ” الاستشاري للدولة”: إصرار “سلامة” على إقامة المؤتمر الجامع سبب معركة طرابلس

المتوسط:

اتهم شكري المغربي عضو المجلس الاستشاري للدولة بليبيا، المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بأنه السبب وراء تردي الأحوال في ليبيا.

وأكمل شكري، أن المبعوث الأممي اتجه إلى المؤتمر الوطني الجامع متجاهلا الاتفاق السياسي مما أدى إلى الاحتقان والحرب في طرابلس.

وأضاف شكري، أنه يجب على المبعوث الأممي الالتزام بالاتفاق السياسي للخروج من الأزمة الراهنة، وأنه لا سبيل سوى العودة للمسار السياسي.

