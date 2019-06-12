عقب صدور قرار بصرف الزيادة من وزارة المالية .. نقابة معلمي المنطقة الشرقية تنظم وقفة احتجاجية أمام مركزي البيضاء

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت نقابة المعلمين بالمنطقة الشرقية وقفة احتجاجية أمام مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء لرفضه تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر من وزارة المالية بالحكومة المؤقتة بشأن زيادة مرتبات المعلمين .

واعتصم عدد من المعلمين صباح اليوم أمام المركزي البيضاء للمطالبة بتنفيذ القانون، في أسرع وقت ممكن .

وكان وزير المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة كامل الحاسي أحال كتاب النقيب العام للمعلمين المؤرخ في 2019.5.20 م، إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي “البيضاء” .

وجاء في أن المركزي أفاد نقابة المعلمين أنه في حالة ورود كتاب من وزارة المالية سوف يتخذ المركزي كافة التدابير اللازمة لتغطية فرق المخصصات المالية المترتبة على تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 م بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم .

وأفاد الحاسي في كتابة الموجة للحبري أن القيمة الإضافية اللازمة لتنفيذ القانون المشار إليه تتجاوز مبلغ مائة واثنين وستون مليون دينار شهري أي في حدود اثنان مليار دينار سنويا وتنتظر وزارة المالية موافقة مصرف ليبيا المركزي لتنفيذ القانون .

الجدير بالذكر أن نقابة المعلمين خاضت حرب قانونية طويلة الأمد ودخل المعلمين في اعتصام مفتوح للضغط على مجلس النواب لإصدار القانون الذي طال انتظاره وبعد صدروه ظل حبيس الأدراج ووضعت وزارة التعليم ما يسمي الملاك الوظيفي الذي يري فيه بعض المعلمين إجحاف في حقهم وظلم لهم .

ويعاني قطاع التعليم في ليبيا تدني واضح وتخبط في الإجراءات والقرارات الإدارية التي لاقت استهجان المعلمين بشكل خاص والمواطنين بشكل العام .

ويرى المختصون أن هذا القانون بزيادة مرتبات المعلمين وما احتواه من تأمين صحي سيرفع من كفأت المعلمين وقطاع التعليم بشكل عام .

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