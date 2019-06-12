بحث المشاكل التي يعانى منها التمريض بمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي

بنغازي 12 يونيو 2019 (وال) – بحث مدير عام مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، أحمد العقورى، في اجتماع، أمس الثلاثاء، المشاكل التي يعانى منها التمريض، وإيجاد الحلول لها ومحاولة سد النقص في الأقسام الإيوائية .

وحضر الاجتماع، مدير الشؤون الإدارية والخدمات في المستشفى، هشام الوزرى، ورئيس هيئة التمريض مجد الأمام، ومدير مكتب الإعلام هدى كويري، ورؤساء أقسام التمريض بالمستشفى .

ويعاني مستشفى طب وجراحة الأطفال، نقصًا حادًا في التمريض منذ العام 2015، نتيجة لمغادرة التمريض الأجنبي لمدينة بنغازي بعد خوضها الحرب على الجماعات الإرهابية. (وال – بنغازي) ف ع

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