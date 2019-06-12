اخبار ليبيا الان

بحث المشاكل التي يعانى منها التمريض بمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 12 يونيو 2019 (وال) – بحث  مدير عام مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، أحمد العقورى، في اجتماع، أمس الثلاثاء، المشاكل التي يعانى منها التمريض، وإيجاد الحلول لها ومحاولة سد النقص في الأقسام الإيوائية . 

وحضر الاجتماع، مدير الشؤون الإدارية والخدمات في المستشفى، هشام الوزرى، ورئيس هيئة التمريض مجد الأمام، ومدير مكتب الإعلام هدى كويري، ورؤساء أقسام التمريض بالمستشفى .

ويعاني مستشفى طب وجراحة الأطفال، نقصًا حادًا في التمريض منذ العام 2015، نتيجة لمغادرة التمريض الأجنبي لمدينة بنغازي بعد خوضها الحرب على الجماعات الإرهابية. (وال – بنغازي) ف ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك