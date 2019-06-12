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اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخاص بمناقشة أسباب تفشي ظاهرة الطلاق تعقد اجتماعها الأول

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 12 يونيو 2019 (وال) – عقد صباح اليوم الأربعاء بقاعة اجتماعات بلدية بنغازي الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر المزمع انعقاده حول ظاهرة الطلاق بحضور المستشارة راضية المذبل عضو المجلس التسييري بلدية بنغازي والمكلفة بملف الشؤون الاجتماعية بالبلدية وحضور عدد من الأكاديميين والمتخصصين في هذا المجال.

يأتي هذا المؤتمر لطرح مجموعة من القضايا المتعلقة بأسباب تفشى هذه الظاهرة وارتفاعها خلال الفترة الماضية كما يهدف المؤتمر إلى وضع آليات ومؤشرات حقيقية يتم من خلالها معالجة هذه الظاهرة والتخفيف منها .(وال – بنغازي) هــ ا / ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • أبغض الحلال عند الله الطلاق ـ الاسلام دين التفاهم والأصلاح وتنقية النفوس وخلق الله الأزواج لتكون هناك رحمة ومودة بين الأزواج بنعمة الله والحرص في التربية والصلاة والصيام والزكاة والحج ـ والزواج نوع من جهاد النفس وتعلم الصبر ـ ومعرفة إتزان النفس ـ وهذه اسباب مهمة والعبء هنا على المشايخ والمساجد لأن الصلاة تقوي النفس وتبعد الطمع وتصلح القلوب وتقنع النفوس ـ فاصلحوا -أن الله عليم حكيم.

    لو كان المؤتمر ـ لتوجيه الشباب والخريجين والأهتمام بالنهضة الصناعية والثقافية والتوعية عن المحرمات والممنوعات ـ لكان افضل ـ لكن خطوة جيدة.

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