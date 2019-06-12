اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخاص بمناقشة أسباب تفشي ظاهرة الطلاق تعقد اجتماعها الأول

بنغازي 12 يونيو 2019 (وال) – عقد صباح اليوم الأربعاء بقاعة اجتماعات بلدية بنغازي الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر المزمع انعقاده حول ظاهرة الطلاق بحضور المستشارة راضية المذبل عضو المجلس التسييري بلدية بنغازي والمكلفة بملف الشؤون الاجتماعية بالبلدية وحضور عدد من الأكاديميين والمتخصصين في هذا المجال.

يأتي هذا المؤتمر لطرح مجموعة من القضايا المتعلقة بأسباب تفشى هذه الظاهرة وارتفاعها خلال الفترة الماضية كما يهدف المؤتمر إلى وضع آليات ومؤشرات حقيقية يتم من خلالها معالجة هذه الظاهرة والتخفيف منها .(وال – بنغازي) هــ ا / ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال