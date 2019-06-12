حالة الطقس والبحر ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 13 يونيو في ليبيا

توقع خبراء الارصاد في تقرير حول حالة الطقس اليوم الخميس 13 يونيو أن تشهد الاجواء اعتدال الحرارة بالساحل الغربي الممتد من راس اجدير حتى القره بوللي واستمرار الاجواء مرتفعة الحرارة بباقي مناطق الشمال الغربي.

وفيما يلي تفاصيل طقس ليبيا اليوم الخميس 13 يونيو:

وفقا للتقرير تشهد درجات الحرارة أكثر اعتدالاً يوم الخميس بالساحل الغربي الممتد من راس اجدير حتى القره بوللي (حيث لا يتجاوز أقصاها 34 درجة) نتيجة لقدوم كتلة هوائية أبرد وذلك تزامناً مع تغير إتجاه الرياح للقطاع الشمال الغربي.

واضاف التقرير أنه من المتوقع تواصل الأجواء مرتفعة الحرارة بباقي مناطق الشمالي الغربي بالإضافة إلى الخليج ومناطق الوسط والجنوب حيث تكون في مستويات أربعينية بعديد الجهات.

وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة لا تزال عالية بمناطق الشمال الشرقي ولكنها أكثر اعتدالاً (خصوصاً بأقصى السواحل الشرقية) وتتراوح اجمالاً من 30 إلى 37 درجة.

فيما تكون السماء عموماً من صافية إلى غائمة جزئياً بسحب عالية ومتوسطة قليلة الفاعلية، وتوقعات هطول الأمطار متواضعة وتنحصر بأقصى غرب الحمادة ومناطق محدودة من الشمال الغربي.

وتكون حالة الرياح شمالية غربية بأقصى الشمال الغربي، وجنوبية غربية إلى جنوبية بالدواخل الغربية والخليج والوسط والجنوب الغربي سرعتها خفيفة إلى معتدلة وقد تنشط وتثير الغبار والأتربة بمناطق الوسط والخليج، فيما تكون خفيفة وتهب من القطاع الغربي إلى الشمالي الغربي بالشمال والجنوب الشرقيين.

وبحسب التقرير فإن حالة البحر من هادئ إلى قليل الاضطراب بالخليج والساحل الشرقي، ويميل للاضطراب بالسواحل الغربية خصوصاً أقصى الساحل ويكون ارتفاع الموج يتراوح من 0.25 إلى 0.75 متر. والله اعلم.

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