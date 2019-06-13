سطو مسلح في مصراتة وجريمة قتل

قامت مجموعة من أشخاص مسلحين في مصراتة بالسطو المسلح على احدى محلات بيع الذهب في المدينة مصراته وقتلت المواطن صاحب المحل ويدعى مختار السنوسي الضراط، حسب ما ذكرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية.

وأعطى مدير أمن مصراتة تعليماته فور وصول البلاغ إلى قسم البحث الجنائي مصراتة لاتخاذ اجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات وضبط مرتكبي الجريمة الذين تم التعرف عليهم بعد رصد تحركاتهم بالكامل داخل مدينة طرابلس حيث فروا إليها بعد قتل المجني عليه.

وأضافت صفحة الوزارة أن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في طرابلس ألقى القبض على الجناة واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

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