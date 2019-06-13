قافلة إغاثة من “إدري” الشاطىء تصل “تهالا”

تقرير|218

وصلت إلى منطقة “تهالا” التابعة لبلدية غات قافلة من التبرعات الغذائية وغير الغذائية مقدمة من أهل بلدية “أدري” بوادي الشاطيء لإغاثة أهل تهالا وغات وبقية المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات.

وقال عميد بلدية إدري/ الشاطيء، “ابراهيم عمر الغول” ، الذي رافق القافلة أن كل محتويات القافلة من مجهودات أهل إدري الذاتية منها تبرعات مواطنين وأصحاب محلات تجارية ورجال أعمال ومن تنظيم وتنسيق مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية .

وأضاف ” الغول” أن القافلة اختصرت مسافة الطريق الرسمية وقدرها 1000 كم وشقت الطريق الصحراوي “الرملة” بمسافة 450 كم لتصل إلى “تهالا” مع أن الحدود الإدارية مشتركة بين إدري وغات مايوضح بشكل جلي شساعة الرقعة الجغرافية للجنوب الليبي .

وأكد “الغول” أن كل المجهودات هي أقل الواجب وجاءت بعد تشكيل بلدية إدري للجنة أزمة خاصة بـ غات وتهالا والمناطق الأخرى فور حدوث الفيضانات وأن قافلة أخرى تجهز للوصول قريباً إلى عين المكان.

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