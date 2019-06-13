البركت .. مبادرة لإغاثة أهل “تنغرابين”

تقرير|218

تحولت إحدى قاعات المركز المتوسط للمهن الشاملة بضاحية “البركت” -التابعة لبلدية غات- إلى مقر للإعاشة وإطعام النازحين المتضررين من السيول والفيضانات.

أطلق شباب مطعم “أبناء ولافة” للوجباب السريعة بالتعاون مع فوج البركت للكشافة والمرشدات وشبيبة الهلال الأحمر -تحت إشراف مباشر من شعبة الهلال الأحمر البركت- مبادرة تطوعية رائدة من خلال إلتزامهم بعملية الطهي وتقديم الوجبات على مدار اليوم للعائلات النازحة من ضاحية “تنغرابين” إلى “البركت” واستقر بهم المقام في مركز المهن الشاملة بعد تحويله إلى مركز إيواء عائلي بعدما أتلف السيل والأمطار بيوت ومزارع العائلات.

أقفل أبناء ولافة مطعمهم في لفتة ومبادرة شجعت الآخرين على التعاون معهم كنمودج لمنافسة شريفة من أجل العمل الخيري.

وفر أصحاب مطعم ولافة والعاملون به التجهيزات ومواد الوجبات بالتنسيق مع غرفة العمليات المُشكلة داخل “البركت” لإنجاز المهمة وتقديم الخدمة لمستحقيها .

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