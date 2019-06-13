الضمان يساعد المتقاعدين وموظفيه في غات

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أصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور إدريس احفيظة المبروك تعليماته لمدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي فزان لتقديم الإعانات والسلف المالية لموظفي مكتب صندوق الضمان الاجتماعي لمدينة غات ولكل المتقاعدين في المدينة.

يذكر أن عدد المتقاعدين والموظفين التابعين للضمان في غات يتجاوز الــ 1500 .. وشملت التعليمات متابعة ظروف المتقاعدين وأوضاعهم وتسهيل كل السبل المتاحة لتجاوز أزمتهم الحالية .

وتأتي هذه الخطوة من صندوق الضمان الاجتماعي لتخفيف المعاناة على سكان غات وماجاورها من ضواحي وبلدات تقع في نطاق البلدية والذين فقد العشرات منهم سكنهم وممتلكاتهم التي جرفتها السيول، مما جعلهم في أمس الحاجة للمساعدة المادية .

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