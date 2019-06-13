الخارجية الإيطالية تمنح يونيسف مليوني يورو لحماية المهاجرين القصر بليبيا

مولت وزارة الخارجية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بمبلغ مليوني يورو لصالح صندوق دعم أفريقيا، بهدف حماية القصر المهاجرين في ليبيا، وكذلك عن طريق تحسين الظروف الصحية في منطقة طرابلس.

وقال بيان لهيئة التعاون الإنمائي التابعة لوزارة الخارجية، الأربعاء، إن “المشروع ينطوي على إنشاء مراكز استقبال للأطفال المعرضين للخطر في طرابلس، لضمان حصولهم وأسرهم على مكان آمن”، فضلاً عن “تدخلات في مجالات الصحة والنظافة، بما في ذلك علاج حالات الإسهال في مرحلة الطفولة على وجه الخصوص”، وذلك “من خلال توفير الأدوية، إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتنقية المياه في المناطق المعرضة للخطر في العاصمة الليبية”.

وفي هذا السياق، أوضحت نائبة وزير الخارجية ايمانويلا ديل ري “إنني أقوم منذ فترة طويلة بتشجيع المبادرات ضد انتشار الإصابة بالإسهال لدى الأطفال”، والذي “يمثل السبب الرئيسي الثاني لوفاة الأطفال في العالم دون سن الخامسة”.

وأشارت ديل ري الى أن “وزارة الخارجية لا تقوم بتدخلها هذا لمجرد تقديم إغاثة لمنطقة تعاني جغرافياً وحسب”، بل “تسهم أيضًا بتحسين ظروف حياة القاصرين في البلاد، سواء كانوا ليبيين أم مهاجرين”.

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