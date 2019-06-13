«الكهرباء» تعلن خروج 7 وحدات في الزاوية والرويس وطرابلس والخمس وتعتذر للمواطنين

سجلت الشركة العامة للكهرباء، ظهر اليوم الأربعاء، خروجًا مفاجئًا لوحدات التوليد الأولى والثانية والثالثة والرابعة في محطة كهرباء الزاوية المزدوجة، «مما أدى إلى فقد نحو 600 ميغاوات من القدرات الإنتاجية المتاحة لهذه الوحدات، الأمر الذي هدد استقرارية الشبكة، خاصة في ظل وجود عجز كبير في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية».

وأوضح بيان للشركة اليوم، أن فرق الصيانة بالمحطة قامت على إعادة تشغيل تلك الوحدات سريعًا، إذ تم تشغيل الوحدتين الأولى والرابعة بكامل حمولتهما، والوحدة الغازية الثانية بنصف حمولتها، فيما تعذر تشغيل الوحدة الغازية الثالثة لوجود عديد المشاكل الفنية.

وأضاف البيان أنه مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم استقرار الشبكة سُجِّل خروج عدد من الوحدات، وهي الوحدة الخامسة في محطة الرويس، والرابعة بمحطة جنوب طرابلس، والرابعة في محطة الخمس الغازية، لافتًا إلى أن إجمالي الفاقد نحو 550 ميغاوات عن يوم أمس، بالإضافة إلى العجز الموجود أصلاً وهو 1500 ميغاوات.

وعبَّرت الشركة عن أسفها للمواطنين عن طرح أحمال لساعات طويلة، «ويكون الهدف الأسمى هو المحافظة على سلامة الشبكة الكهربائية من الإظلام التام».

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