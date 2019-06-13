اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخاص بظاهرة الطلاق تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخاص بظاهرة الطلاق، الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر المزمع انعقاده، في بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي الأربعاء «المؤتمر يطرح مجموعة من القضايا المتعلقة بأسباب تفشي هذه الظاهرة وارتفاعها خلال الفترة الماضية».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن المؤتمر «يهدف إلى وضع آليات ومؤشرات حقيقية يتم من خلالها معالجة هذه الظاهرة والتخفيف منها».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاجتماع عقد برئاسة المستشارة راضية المذبل عضو المجلس التسييري بلدية بنغازي والمكلفة بملف الشؤون الاجتماعية بالبلدية وحضور عدد من الأكاديميين والمتخصصين في هذا المجال.

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