ارتفاع أسعار غاز الطهي في طرابلس

وصل سعر اسطوانة الغاز المنزلي في العاصمة طرابلس اليوم إلى 25 دينار متجاوزا السعر الاصلي من الشركة اضعاف مضاعفة والذي تبيعه الشركة ب 2.75 رغم انسيابية التوزيع الاعتيادي من مخازن الشركة في طريق المطار والهاني إلا أن داخل المحلات وخارج أسوارالشركة والمستودعات الرسمية المعتمدة من شركة البريقة ارتفع حيث يسيطر التجار على الأسعار دون حسيب أو رقيب .

كما وصل سعر لتر الديزل (النافطة) 1.5 دينار والذي من المفروض أن يشتريه المواطن ب 180 درهم للتر الواحد

ويشهد نقص كبير أيضا داخل محطات الراحلة والشرارة.

يقول عبدالمولى أحد العاملين بمستودعات البريقة بطريق المطار أن اسطوانات الغاز والديزل تخرج يوميا من الشركة ولايوجد نقص لكن السماسرة لديهم القدرة على إخفاء اي كمية من الغاز والديزل متى شاءوا.

مسؤول قسم التوزيع بشركة البريقة ظل مختفيا عن وسائل الإعلام للإدلاء برأيه حول الموضوع.

لكن يظل الجدل قائما حول كيفية حصول المستودعات الخاصة الغير معتمدة من قبل الشركة على كل تلك الكميات المعروضة لديهم وكيف تحصل سائقي سيارات النقل الناقلة خزانات مليئة بالنافطة وبسعر خيالي .

يقول أبراهيم أن شركة البريقة تخرج 3780 اسطوانة غاز يوميا توزع على 30 مستودع بمختلف مناطق طرابلس فيما تخرج الشركة مايقارب 500000 لتر يوميا . ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار اسطوانات الغار وأسعار الديزل في طرابلس وغيرها من المناطق المجاورة لها .

والسؤال المهم من يسيطر على الغاز والنافطة في طرابلس .