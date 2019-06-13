مقتل صاحب محل ذهب في سطو مسلح بمصراتة و«الداخلية» تضبط الجناة

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن تنفيذ مجهولين عملية سطو مسلح، صباح أمس الثلاثاء، على أحد محلات بيع الذهب بمدينة مصراتة، وقتل المواطن مختار السنوسي الضراظ صاحب المحل.

وأوضح بيان للوزارة، أن مدير أمن مصراتة أعطى تعليمات لقسم البحث الجنائي للبحث والتحري وجمع المعلومات وضبط مرتكبي الجريمة، بإشراف رئيس النيابة العامة غرب مصراتة، وبالتنسيق مع مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، «ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تم التعرف على الجناة ورصد تحركاتهم بالكامل داخل مدينة طرابلس، حيث قاموا بالهروب إليها بعد قتل المجني عليه».

وتابع البيان أن قسم البحث الجنائي مصراتة قام بتزويد جهاز قوة الردع الخاصة بطرابلس ببعض المعلومات بشأن ضبط الجناة، وتم إلقاء القبض عليهم واُتُّخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط