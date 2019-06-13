حكومة الوفاق تبحث استئناف العمل بمشروعات الكهرباء المتوقفة

بحث نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، صباح الأربعاء، مع المهندس علي ساسي المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة للشركة، والقيام بأعمال الصيانة السنوية للمحطات الكهربائية وضرورة التنسيق مع مختلف البلديات للمشارَكة في برنامج طرح الأحمال.

كما تناول الاجتماع التعاقد لاستئناف عمل أبراج نقل الطاقة الرئيسية في المنطقة الجنوبية، التي تعرضت لأعمال تخريبية، أدت إلى تذبذب الشبكة الكهربائية بها، بحسب بيان لشركة الكهرباء اليوم.

وتم بحث وضع التدابير التي تتخذها الشركة العامة للكهرباء لاحتواء الأزمة الراهنة، المتضمنة العمل على زيادة إنتاج الطاقة من خلال التسريع في دخول الوحدتين الرابعة والثالثة لمحطة أوباري، والعمل على الربط مع دول الجوار، وإيجاد بدائل عاجلة.

كما تناول الاجتماع التأكيد على الحد من الاستهلاك من خلال تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية لكبار المستهلكين، والعدالة في برنامج طرح الأحمال، بتعاون جميع المناطق على تخفيف العبء عن مدينة طرابلس، وتوجيه النداء للمواطنين بترشيد الاستهلاك.

وشدد ساسي على ضرورة إتمام عمليات الصيانة الطارئة المتوقفة بسبب الاشتباكات الجارية جنوب العاصمة طرابلس، كما أكد ضرورة تفعيل المشروعات الاستعجالية كمحطة غرب وشرق طرابلس ومحطة مصراتة.

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