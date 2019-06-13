جهاز النهر الصناعي ينفي انقطاع المياه عن مدينة بنغازي

نفى جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي صحة الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص انقطاع الإمداد المائي عن مدينة بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز في بيان له مساء الاربعاء ، ان الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي للمحطة رقم 600+45 تعرضت من قبل أحد المواطنين حيث قام بحفر في جدارها الخرساني لغرض تركيب وصلة غير شرعية .

وأكد المكتب الإعلامي أنه لا يوجد أي تسريب في المحطة والإمداد المائي مستمر ، منبها إلى عدم الالتفات لمثل هذه الإشاعات المغرضة واستقاء المعلومة من الموقع الرسمي للجهاز على شبكة المعلومات الدولية.

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