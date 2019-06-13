المنفور: استهداف التشكيلات المسلحة ومواقعها قبل اقتحام وسط طرابلس

أكد قائد غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد المنفور أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي ساهم في تحجيم دور التشكيلات المسلحة لطيران قوات حكومة الوفاق الذي يقلع من مطار الكلية الجوية في مصراتة.

وأشار اللواء محمد المنفور في تصريحات صحفية لـ”الاتحاد الاماراتية” إلى تمكن الدفاعات الأرضية للجيش العربي الليبي من إسقاط طائرتين من طراز ميراج F1، واحدة فوق قاعدة عقبة (الوطية) كان يقودها طيار إكوادوري، وإسقاط طائرة أخرى في منطقة الهيرة شمال مدينة غريان، وكان يقودها طيار قال إنه برتغالي الجنسية، ولا تزال التحقيقات جارية معه، بالإضافة عن إسقاط طائرة ميج 23 شمال قاعدة الجفرة الجوية جنوب البلاد.

وأكد المنفور أن سلاح الجو التابع للجيش ساهم، إلى حد كبير جداً، في تحجيم دور طيران مصراتة، لافتاً إلى قدرته على استهداف أي مكان داخل ليبيا، لكن حسب تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأشار اللواء محمد المنفور إلى أن سلاح الجو التابع للجيش لم تُعط له أي تعليمات باستهداف أي مدينة، مشيراً إلى أن الهدف القريب هو ضرب تجمعات الميليشيات المسلحة خارج طرابلس الكبرى، وإحداث أكبر خسائر في صفوف قوات حكومة الوفاق واستنزافها، قبل اقتحام وسط العاصمة الليبية.

وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية، في الرابع من أبريل الماضي، لتطهير العاصمة طرابلس من قبضة تشكيلات وميليشيات مسلحة تسيطر على مؤسسات الدولة، ويخوض الجيش معارك شرسة، منذ شهرين، على تخوم طرابلس مع قوات حكومة الوفاق الوطني.

وأكد المنفور أن الاستخبارات الليبية تأكدت من تزويد تركيا للميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق، بعدد 3 طائرات من دون طيار، من أجل المراقبة واستهداف وحدات القوات المسلحة العربية الليبية، بالإضافة إلى طاقم تشغيل مكون من ثلاثين عنصراً، من ضباط تشغيل وفنيي صيانة وعناصر تدريب.

وأشار اللواء المنفور إلى أن عدد الطائرات التركية المسيرة «درون» التي تم تدميرها من قبل سلاح الجو العربي الليبي، هي طائرتان من دون طيار بالجانب العسكري لمطار معيتيقة الدولي.

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